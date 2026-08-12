Il Lens annuncia Ivanovic... e sfotte la Lazio: il video social - VIDEO

Franjo Ivanovic è un nuovo giocatore del Lens. L'ufficialità è arrivata in questi minuti e nell'annunciarlo il club francese ha deciso di ripercorrere la trattativa prendendo in giro anche la Lazio.

Ormai è noto in tutta Europa, infatti, che l'attaccante ex Benfica ha rifiutato i biancocelesti per giocare la Champions League con il Lens. Una notizia che ha servito su un piatto d'argento lo sfottò del club d'oltralpe nei confronti della Lazio.

Su X, infatti, è stato pubblicato un video in cui viene ripreso Ivanovic in 'stile Simpson' che sceglie il Lens rifiutando tutto ciò che è romano - come la 'Fontana di Trevic' - o italiano - il cibo. Inoltre, nella caption la i responsabili social del club francese hanno scritto: "I Lensois si stanno preparando per l'Italia. Quando Daniel Moreira guida la nuova recluta in Italia, tutti i percorsi portano inevitabilmente... a Lens".