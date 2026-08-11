Arsenal, proposto all'United il baby Lewis-Skelly... per più di 50 milioni!

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L’acquisto di Bruno Guimaraes costringe l’Arsenal alla cessione di qualche elemento. Nei scorsi giorni il club della capitale ha infatti ufficializzato l’ingaggio del giocatore dal Newcastle ma adesso si vede costretto a fare spazio e lasciar partire qualche elemento per poter fare cassa e far fronte all’investimento ingente fatto. I Gunners guardano all'interno della propria rosa per cercare il giocatore giusto da lasciar partire ma anche all'interno dei propri giovani gioielli.

Secondo quanto riporta la stampa inglese, i biancorossi avrebbero individuato Myles Lewis-Skelly come il giusto profilo. Il 19enne gioiellino sarebbe addirittura valutato sui 53 milioni di sterline con l'Arsenal che lo avrebbe proposto al Manchester United.