La Lazio si separa da Polymarket, ma incasserà lo stesso: ecco quanto

C'è l'annuncio ufficiale: è stato risolto il contratto che legava la Lazio e Polymarket. L'accordo di natura biennale è stato rescisso anzitempo, nei due anni avrebbe dovuto portare nelle casse del club biancoceleste circa 19,1 milioni di euro. La Lazio, però, ha precisato tramite il comunicato d'annuncio della separazione che "nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027". A quanto ammonta questo importo? Secondo le stime riportate da Radio Laziale, la società biancoceleste guadagnerà circa 9,5 milioni di euro per la stagione in corso.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.