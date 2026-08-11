Lazio, altro colpo dall'Empoli: un baby talento è a Formello - VIDEO

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Non solo Bagordo. La Lazio piazza un altro colpo dall'Empoli. In queste ore è arrivata la firma di Jacopo Landi, esterno sinistro classe 2009. Tra i giocatori più promettenti del panorama calcistico italiano, il giocatore si trasferisce nella Capitale con l'obiettivo di confermare quanto di straordinario fatto con il club toscano. Nell'ultima stagione Landi ha segnato 23 gol e servito 7 assist in 46 presenze. Nel video pubblicato da Gazzetta Regionale si vede Landi camminare per Formello, con la maglia della Lazio su una spalla, insieme a Tobia Assumma, Responsabile del Settore Giovanile biancoceleste.