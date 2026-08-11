Roma | Meteo, quando finisce questo caldo? C'è una prima ipotesi
L'impianto meteorologico europeo resta saldamente in mano al dominio anticiclonico, una configurazione barica che continuerà a rappresentare l'elemento dominante su gran parte del territorio nazionale almeno per l'intera durata della settimana di Ferragosto. Lo scenario sinottico garantisce cieli sereni e un regime termico diffusamente elevato, senza variazioni di rilievo nel breve termine.
Il quadro barico europeo, tuttavia, comincerà a mostrare i primi indicatori di cedimento strutturale a ridosso del fine settimana. Sulla base delle elaborazioni modellistiche diffuse da ECMWF MeteoRed, la giornata di domenica 16 agosto segnerà un punto di svolta dal punto di vista dinamico, innescando una progressiva flessione della pressione atmosferica e un conseguente incremento dei fenomeni precipitativi a evoluzione diurna.
L'attività temporalesca pomeridiana troverà terreno fertile soprattutto lungo l'intero arco alpino e nelle immediate aree pedemontane circostanti, dove i contrasti termici esalteranno lo sviluppo di rovesci localmente intensi. Parallelamente, l'analisi dei flussi a quota 300 hPa per la medesima giornata evidenzia una transizione della circolazione su scala continentale, fattore che potrebbe concretizzarsi in un'interruzione temporanea della fase di caldo estremo anche sul territorio italiano nel corso dell'avvio della settimana successiva, riportando i termometri su valori più vicini alle medie climatiche del periodo.
I primi effetti di questa transizione barica si tradurranno in una flessione termica graduale, guidata dal calo dei valori registrati negli strati medi e alti dell'atmosfera. Sebbene la riduzione si limiterà inizialmente a pochi gradi, tale flessione costituisce il riscontro tangibile di un mutamento della circolazione generale, offrendo un primo spiraglio di sollievo dopo i prolungati picchi di calore registrati negli ultimi giorni su gran parte delle regioni.