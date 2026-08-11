Lazio, Marchegiani: "Gattuso? Non si poteva scegliere uno più bravo"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Luca Marchegiani è intervenuto al Messaggero per esprimere un'opinione sulla scelta della Lazio di ripartire da Gattuso, che dovrà affrontare una situazione di drammatica difficoltà in un ambiente definitivamente spaccato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La Lazio non poteva scegliere uno più bravo di Gattuso per affrontare una stagione che si preannuncia difficile. L’ambiente si è rotto, il pubblico ha abbandonato lo stadio e il club non investe. Ma Rino è bravo: a Pisa ha retto una situazione difficilissima da solo. Deve solo convincere i giocatori a non crearsi alibi e a seguirlo dal punto di vista emotivo".