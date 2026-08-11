Ferrari, Hamilton come Michael Schumacher: cosa sta facendo Lewis

La Ferrari continua a mostrare segnali di crescita nel Mondiale di Formula 1, mentre a Maranello prende sempre più forma il nuovo equilibrio interno. Lewis Hamilton resta inevitabilmente al centro dell’attenzioneper ciò che sta facendo nel quartier generale della Ferrari. Grandi big hanno analizzato il ruolo del britannico all’interno della Scuderia Ferrari HP. Il paragone emerso nelle ultime ore è di quelli destinati a far discutere per ciò che sta facendo. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Hamilton come Schumacher in Ferrari <<<