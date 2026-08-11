Caso Banda, la FIGC rifiuta il transfer dalla Libia: cosa sta succedendo

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Prosegue la telenovela legata al nome di Lameck Banda, dopo che il giocatore non si è presentato al ritiro facendo sapere di non essere a conoscenza dell'opzione in favore del Lecce per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027, esercitata dai salentini nelle scorse settimane. L'esterno ha lavorato individualmente in Zambia per poi andare a trattare con lo Swehly Sc, club libico.

La FIGC ha ricevuto oggi la richiesta di transfer da parte della Federazione libica, rispedita però al mittente visto che il giocatore non può accasarsi a parametro zero.

"La FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di trasfer pervenuta in data odierna, per il tramite della Federazione Libica, da parte della società Swehly Sc per il tesseramento del calciatore Banda come calciatore svincolato, dal momento che lo stesso risulta ufficialmente sotto contratto con l'U.S. Lecce sino al 30.6.2027".