Ex Lazio | Murgia torna in Italia: ufficiale il passaggio in Serie C
Alessandro Murgia è diventato un nuovo giocatore del Guidonia Montecelio. L'ex centrocampista della Lazio, autore del gol che nel 2017 consegnò ai biancocelesti la vittoria della Supercoppa Italiana all'ultimo secondo, è diventato un nuovo giocatore del club laziale. Di seguito il comunicato.
"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Murgia. Il calciatore classe 1996 firma un contratto pluriennale mettendosi subito a disposizione dell’allenatore Giovanni Lopez. Nella carriera di Murgia, dopo i trionfi giovanili in biancoceleste, ci sono tre brillanti stagioni con la maglia della Lazio con presenze in Serie A, Europa League e Supercoppa Italiana dove segna il gol decisivo per la vittoria per 3-2 contro la Juventus nell’agosto del 2017.
Dal 2017 al 2019 Murgia disputa anche 14 partite con la Nazionale Under 21. A seguire altri due campionati in A con la Spal prima di passare in B al Perugia. Nelle ultime tre stagioni Murgia si è messo in mostra nella massima competizione romena con l’Hermannstadt ed U Cluji confermando la vena realizzativa e le spiccate doti calcistiche. Da parte di tutto il Guidonia Montecelio 1937 Fc un caloroso benvenuto ad Alessandro".