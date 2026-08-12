Calciomercato Lazio | Romano: "L'Inter deve vendere Frattesi!"

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CALCIOMERCATO LAZIO - La cessione di Davide Frattesi diventa indispensabile per l'Inter. Anche questo c'è dietro l'accelerata della Lazio arrivata nella serata di ieri. Il club nerazzurro, infatti, considera il centrocampista romano un elemento non più indispensabile nell'organico Chivu e vorrebbe sostituirlo con un pallino che è rimasto in piedi fin da gennaio: Curtis Jones del Liverpool.

JONES-FRATTESI - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, per poter arrivare all'inglese l'Inter sarà costretta prima a cedere Frattesi e per questa ragione la Lazio diventerebbe una possibilità quanto mai calda. In questo incrocio di club e di nomi da Formello sperano che possa arrivare qualcosa di positivo.

NEWCASTLE - I dialoghi dovrebbero andare avanti nella giornata di oggi, nella speranza di anticipare anche la concorrenza di club ben più dotati economicamente. Su tutti il Newcastle United che, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si sarebbe già fatto avanti.