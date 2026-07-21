Calciomercato Lazio | Dinamo Zagabria in campo: la scelta su Dominguez

CALCIOMERCATO LAZIO - La Dinamo Zagabria ha iniziato la propria stagione. La squadra croata è scesa in campo alle 20.00 per il preliminare di Champions League e tra i giocatori che sono stati schierati dal primi minuto dal tecnico Kovacevic c'è anche Sergi Dominguez. Il difensore spagnolo è l'obiettivo numero uno della Lazio per la difesa. La trattativa è in una fase di stallo per via della formula e la presenza da titolare del classe 2005 nella partita odierna è la conferma del fatto che il suo addio, ad oggi, non è così probabile.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_