Caos nei negozi Roma Store: nuova segnalazione dai sindacati

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Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro la Roma. È stata inviata una nuova segnalazione alle Asl Roma 1 e Roma 3, allo Spresal e all’Ispettorato d’area metropolitana sul tema relativo alla sicurezza sul lavoro dei Roma Store. Come riportato da La Repubblica, nel documento si parla di "gravi e diffuse criticità" e si sostiene che "lo stato attuale dei locali" non garantisca condizioni "dignitose e sicure".

L'episodio più grave è accaduto venerdì scorso nel negozio di Porta di Roma: uno dei dipendenti ricollocati da Trigoria è caduto da una scala mentre recuperava una maglietta, finendo sugli scatoloni ammassati. Dopo di che è stato trasferito in ambulanza, trattenuto per un giorno in osservazione e dimesso dall'ospedale con una settimana di prognosi. I sindacati sostengono che proprio in quella sede "vie di fuga, estintori e quadri elettrici risultano ostruiti e inaccessibili a causa di merci ammassate".

Ma la segnalazione è ampia e prende l'intera rete dei Roma Store. I sindacati, infatti, sostengono che nei negozi di piazza Colonna, via Ottaviano e piazza dei Cinquecento gli impianti di climatizzazione risultano "guasti e non funzionanti"; in altri, invece, si registrano "uscite di emergenza ostruite", servizi igienici "usati come magazzino" e "l'assenza di spogliatoi". Al Da Vinci, oltre alle "scale non a norma", non ci sarebbe nemmeno l'acqua potabile per il personale di lavoro. E ancora, nel negozio di piazza Colonna la cassetta di pronto soccorso avrebbe "farmaci scaduti" e il bagno per disabili utilizzato come deposito. Per questo i sindacati hanno chiesto ad Asl e Ispettorato un intervento "immediato e risolutivo" nei punti vendita della Roma.