Lazio, Stefano Greco: "Lotito non è adeguato per il calcio di oggi"

RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini de Il Tempo è intervenuto il giornalista di fede laziale Stefano Greco, che ha parlato della gestione della Lazio da parte del presidente Lotito. "Lotito e la Reggina? Spero possa trovarsi bene e decidere di portare avanti il suo progetto lì. A Salerno, seppur con i soldi della Lazio, ha fatto bene. È perfetto per una società di provincia o che non ha ambizioni europee. Con i mezzi finanziari che ha, non è adeguato nel calcio di oggi", ha dichiarato sul presidente biancoceleste, ora anche proprietario della Reggina.

Poi sull'assoluzione degli Irriducibili: "È stato costruito un "castello accusatorio" che non aveva basi. Non si può scambiare una contestazione, prevista dalla Costituzione che consente ad ogni cittadino di esprimere il proprio pensiero, con un'associazione a delinquere o con una tentata estorsione. Il costo di tutto questo poi lo pagherà lo Stato, che dovrà risarcire le persone a cui è stata rovinata la vita".