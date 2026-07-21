"Lotito cancella la Lazio": l'apertura del Corriere dello Sport sulla Reggina

RASSEGNA STAMPA - "Lotito cancella la Lazio", è il titolo dell'articolo de Il Corriere dello Sport, a pagina 12. Riguarda, nello specifico, la conferenza stampa di presentazione del patron a Reggio Calabria come nuovo proprietario della Reggina. Ad accoglierlo al Granillo circa 4mila tifosi, che l'hanno inneggiato e applaudito insieme al sindaco della città Francesco Cannizzaro. A loro, Lotito ha promesso ambizione, crescita e investimenti; al popolo della Lazio, invece, ormai non rivolge nemmeno più la parola. "Qui stiamo parlando della Reggina, non della Lazio", ha risposto a una domanda riguardante il futuro della società biancoceleste. Niente, c'è solo la Reggina.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03