Reggina, Lotito e l'invito alla finale dei Mondiali: il retroscena su Infantino

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Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente della Reggina, Claudio Lotito ha parlato dell'invito da parte di Gianni Infantino alla finale dei Mondiali, svelando anche un retroscena sul presidente della FIFA. Di seguito le sue parole.

"Ieri dovevo stare alla finale dei Mondiali, non come semplice spettatore, e non ci sono andato perché stavo qua. Ritenevo giusto onorare l’impegno. Tra l’altro vi do questa notizia: Infantino tifa Reggina, è di Reggio".