Lazio, Lotito vuole ripristinare le multiproprietà: ecco cosa ha fatto

Il tema delle multiproprietà è un tema caldo da quando il nome di Claudio Lotito è stato accostando alla presidenza della Reggina. Ora che il passaggio di proprietà è diventato realtà, il patron biancoceleste ha detto la sua in merito, svelando come abbia in programma di ripristinarle. Di seguito le sue parole.

"Non è un mistero, io sono abituato ad agire in progress. Non ci dobbiamo fasciare la testa prima di rompercela. Quella norma fu cambiata... ha creato un danno al calcio italiano, ha depauperato tutto. Se oggi fossi venuto qui con Lazio 2, a Reggio non interessava nulla. La doppia proprietà è stata una mia invenzione. Oggi consentiamo a Reggio di avere una squadra di livello senza mortificarla. Se andiamo a verificare quello che succede in Europa, ci sono tante multiproprietà. Alla Lega Calcio ho già indirizzo di ripristinarle, è un tema di politica sportiva non personale. Guardate quello che succede nel calcio, tanti territori stanno sparendo perché non c'è più chi mette i soldi. Oggi invece abbiamo le seconde squadre che giocano in Serie C in modo residuale. Dobbiamo ripensare il calcio. Io non prometto nulla, vivo alla giornata da questo punto di vista. Intano risolviamo il problema quest'anno, poi ci attrezziamo per il futuro. È una visione miope quella di togliere la multiproprietà. Noi dobbiamo essere tutti uniti perché l'unione fa la forza".