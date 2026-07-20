Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola! Il punto sul ct
20.07.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
Indiscrezione clamorosa rilevata da SkySport. Negli ultimi giorni, la Federazione italiana avrebbe incontrato Pep Guardiola a Barcellona. Maldini e Leonardo, infatti, starebbero lavorando per convincerlo a farlo diventare il nuovo ct della Nazionale azzurra. Il nome dello spagnolo, che a fine stagione ha lasciato il Manchester City, si aggiunge a quelli di Pirlo e Mancini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.