UFFICIALE - Lazio, Giacomone è un nuovo giocatore del Bologna

21.07.2026 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Lazio, Giacomone è un nuovo giocatore del Bologna

È ufficiale il passaggio di Giacomo Giacomone al Bologna. Il giovane portiere classe 2008 lascia la Lazio a titolo definitivo, come si legge sul sito della Lega Serie A. È stato infatti depositato il suo nuovo contratto con il club rossoblù. Di seguito l'immagine che conferma la cessione.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.