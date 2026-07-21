UFFICIALE - Lazio, Giacomone è un nuovo giocatore del Bologna
21.07.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È ufficiale il passaggio di Giacomo Giacomone al Bologna. Il giovane portiere classe 2008 lascia la Lazio a titolo definitivo, come si legge sul sito della Lega Serie A. È stato infatti depositato il suo nuovo contratto con il club rossoblù. Di seguito l'immagine che conferma la cessione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.