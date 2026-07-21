Lazio, Mimun preoccupato: il suo commento dopo il test con la Primavera

Nella giornata di ieri la Lazio ha disputato il primo test in programma della pre-season, affrontando la Primavera. La squadra di Gattuso ha concluso l'amichevole con una vittoria per 3-1 sui giovani di Punzi.

Via social, con un post su X, Clemente Mimun ha commentato così la partita di ieri: "Ho visto l'amichevole tra Lazio A e under 20, capisco che siamo lontani dal campionato ma sono più preoccupato di prima".

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