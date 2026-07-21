Lazio, Giordano su Artistico: "Ho detto a suo zio di farlo restare!"

Bruno Giordano ha parlato, ai microfoni di Radio Laziale, di Gabriele Artistico, attaccante della Lazio che nella serata di ieri ha segnato due gol nell'allenamento congiunto contro la Primavera:

"Artistico lo conosco. Lo farei restare a Formello, l'ho detto anche allo zio. Può giocarsi le sue carte in queste condizioni, ha fatto bene con lo Spezia. Nonostante la retrocessione lui ha segnato dodici gol. Una chance può conquistarsela".