WOMEN | Ex Lazio, Piemonte: "La Roma è l'unica squadra in cui sarei tornata"

Martina Piemonte, al termine dell'amichevole con la Ternana in cui si è resa protagonista con una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Tempo fa, quando vestiva la maglia della Lazio, l'attaccante disse che la Roma rappresentava ormai il passato ma ora, a distanza di mesi da quelle parole, si ritrova a difendere i colori giallorossi e a tal proposito ha dichiarato: "Per me la Roma, l’ho sempre detto, è stata qualcosa di speciale. Quello era anche un momento diverso per me: avevo 19 anni, un’altra testa ed ero un’altra giocatrice. Ho sempre portato la Roma nel cuore perché, come ho detto, mi è rimasta dentro. È l’unica squadra in cui sarei tornata e così è stato".

"C’è una cosa che ho raccontato anche alle ragazze: la canzone “Forza Roma, Forza Lupi” per me è sempre stata speciale. La cantavo a bassa voce, perché non potevo… Tornare qui è sempre emozionante. Sono rimasta in Italia e ho sempre detto che sarei tornata soltanto alla Roma, altrimenti sarei andata all’estero".

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