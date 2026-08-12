Lazio, Zaccagni e il siparietto social: "I romanisti via da qua" - VIDEO

Dopo l'amichevole contro il Frosinone, l'ultima della preparazione estiva, Gattuso ha concesso un giorno di riposo che Mattia Zaccagni ha deciso di trascorrere in barca in compagnia della moglie, Chiara Nasti. La coppia ha scelto come meta Ponza e mentre si stava rilassando al sole è stata raggiunta da Alfio del "barchino dei gelati".

Quando il capitano biancoceleste ha visto il gozzetto del gelataio avvicinarsi, ha esclamato ridendo: "I romanisti via da qua" scatenando le risate dell'influencer e del venditore stesso che è di fede giallorossa. Un siparietto ripreso da quest'ultimo e finito sui social nel suo profilo ufficiale con tanto di selfie per ricordo.

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