Calciomercato Lazio | Er Faina: "Pinamonti sta spingendo. E su Frattesi..."

12.08.2026 12:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Er Faina: "Pinamonti sta spingendo. E su Frattesi..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Damiano Er Faina ha parlato della situazione di mercato relativa ad Andrea Pinamonti e Davide Frattesi, facendo il punto della situazione sulle due trattative. 

PINAMONTI - "Pinamonti sta spingendo tantissimo per venire alla Lazio. Oggi avrà un colloquio personale con i dirigenti del Sassuolo e ribadirà la sua volontà. La Lazio ha già avanzato una proposta al club neroverde: un prestito con obbligo condizionato. Il suo contratto scade nel 2027, ma lui ha un'opzione di rinnovo annuale a favore del giocatore. Il Sassuolo preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Oggi ci sarà un contatto con la dirigenza del Sassuolo perché Pinamonti ha espresso la volontà di trasferirsi alla Lazio. Tra il giocatore e Gattuso c'è già stato un contatto". 

FRATTESI"Siamo fermi a ieri. Lui vorrebbe trasferirsi a Roma. Un centrocampo Rovella-Taylor-Frattesi è di livello, anche se poi restano tanti buchi in rosa: dall'attacco alla difesa, passando per gli esterni. I problemi ci sono e restano. Se dovessero arrivare Pinamonti e Frattesi non cambierebbe la mia idea sulla società". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.