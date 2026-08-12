Calciomercato Lazio | Er Faina: "Pinamonti sta spingendo. E su Frattesi..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Damiano Er Faina ha parlato della situazione di mercato relativa ad Andrea Pinamonti e Davide Frattesi, facendo il punto della situazione sulle due trattative.

PINAMONTI - "Pinamonti sta spingendo tantissimo per venire alla Lazio. Oggi avrà un colloquio personale con i dirigenti del Sassuolo e ribadirà la sua volontà. La Lazio ha già avanzato una proposta al club neroverde: un prestito con obbligo condizionato. Il suo contratto scade nel 2027, ma lui ha un'opzione di rinnovo annuale a favore del giocatore. Il Sassuolo preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Oggi ci sarà un contatto con la dirigenza del Sassuolo perché Pinamonti ha espresso la volontà di trasferirsi alla Lazio. Tra il giocatore e Gattuso c'è già stato un contatto".

FRATTESI - "Siamo fermi a ieri. Lui vorrebbe trasferirsi a Roma. Un centrocampo Rovella-Taylor-Frattesi è di livello, anche se poi restano tanti buchi in rosa: dall'attacco alla difesa, passando per gli esterni. I problemi ci sono e restano. Se dovessero arrivare Pinamonti e Frattesi non cambierebbe la mia idea sulla società".