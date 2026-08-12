Calciomercato Lazio | Romano su Frattesi: "Accordo vicino con l'Inter!"

12.08.2026 11:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romano su Frattesi: "Accordo vicino con l'Inter!"
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CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento in biancoceleste. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio questa mattina avrebbe inviato una nuova offerta all'Inter. Le parti si sarebbero accordate sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal valore di 15 milioni di euro. Nelle prossime ore torneranno a trattare sugli obiettivi che dovrebbero far scattare la clausola trasformato il diritto di riscatto in obbligo. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.