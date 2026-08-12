Calciomercato Lazio | Romano su Frattesi: "Accordo vicino con l'Inter!"
CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento in biancoceleste. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio questa mattina avrebbe inviato una nuova offerta all'Inter. Le parti si sarebbero accordate sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal valore di 15 milioni di euro. Nelle prossime ore torneranno a trattare sugli obiettivi che dovrebbero far scattare la clausola trasformato il diritto di riscatto in obbligo.
🚨️ Lazio are close to reaching an agreement with Inter for Davide Frattesi after new bid sent this morning.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Proposal now worth €15m package between loan fee and buy clause to become mandatory.
Key detail now: how to activate obligation to buy clause. pic.twitter.com/QC5AeXyFHo