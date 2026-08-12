Lazio, Arrigoni su Frattesi: "La piazza perfetta per lui. A me piace, ma..."

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Negli studi di Sportitalia è intervenuto il giornalista Claudio Arrigoni che ha detto la sua sul futuro di Davide Frattesi e sul suo possibile trasferimento alla Lazio.

"Frattesi sembra uno di quei fiori che devono sbocciare e diventare bellissimi, ma non sboccia mai. Sinceramente credo che l'Inter sia obbligata a cederlo. A me piace moltissimo, dà movimento in campo, ma ha avuto più di un'occasione e non l'ha colta. Credo che la piazza romana e soprattutto la Lazio".