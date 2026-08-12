Flaminio, ora cosa succede? I prossimi appuntamenti della Lazio
RASSEGNA STAMPA - La Conferenza dei Servizi Preliminare si è conclusa con parere favorevole al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminion presentato dalla Lazio, ma con il progetto che andrà ancora rivisto. Lotito dovrà nuovamente rimettere in moto la macchina di architetti che avranno il compito di soddisfare le richieste della Soprintendenza.
I PROSSIMI PASSI - Nel frattempo, la Lazio andrà avanti con l'iter burocratico. Come riporta il Corriere dello Sport, il prossimo passaggio sarà la valutazione del pubblico interesse a cura di Roma Capitale che dovrebbe durare circa 1 mese e mezzo.
Se il progetto dovesse ottenere l'ok si entrerebbe nella seconda fase, ancor più articolata. Si passerà alla verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, della convenzione e del famigerato PEF, il Piano Economico-Finanziario asseverato. Su quest'ultimo si valuterà la piena sostenibilità dell'opera.