Ex Lazio | Libor Kozak è un nuovo giocatore del SK Praga Vysocany

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Libor Kozak è un nuovo giocatore del SK Praga Vysocany. Il club biancoblù, infatti, che fa parte della più ampia unità polisportiva TJ Praga, lo ha annunciato poche ore fa sui suoi canali ufficiali. Dopo le esperienze degli ultimi anni, in cui tra le altre aveva vestito le maglie di Aston Villa, Sparta Praga e Arezzo, l'ex Lazio è pronto a ripartire con una nuova avventura in una delle squadre rappresentative locali di Praga.