Bologna - Lazio, al via la vendita dei biglietti: info e prezzi
Il Bologna ha reso noto tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della prima giornata di campionato contro la Lazio in programma lunedì 24 agosto alle 18:30. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
"Il Bologna FC comunica ai tifosi biancocelesti che dalle ore 10:00 di venerdì 14 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Bologna-Lazio, in programma lunedì 24 agosto alle ore 18:30 presso lo stadio Renato Dall’ Ara di Bologna.
Sarà possibile acquistare i biglietti presso:
Il sito Internet di Vivaticket
Punti vendita circuito Vivaticket.
Il prezzo del settore "Curva Ospiti", (capienza 2.480 posti) è di € 30 intero (più diritti di prevendita).
Restrizioni come da determina n. 29/2026 dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e confermate dal G.O.S.:
- Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. Lazio Millenovecento.
Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di domenica 23 agosto.
Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi i bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Si consiglia di usare il formato Pdf sul proprio cellulare oppure di portare il formato cartaceo.
Si ricorda che i biglietti del settore Curva Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Bologna se sprovvisti di biglietto".