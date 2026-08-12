Lazio, Ciapparoni: "Frattesi? Buon acquisto, ma con l'attuale proprietà..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Frattesi è a un passo dal vestire la maglia della Lazio e tra le reazioni del mondo biancoceleste sul nuovo acquisto, spunta anche quella di Alberto Ciapparoni, che ha commentato su X l'iminente arrivo del centrocampista alla corte di Gattuso, esprimendo comunque titubanze rispetto all'attuale gestione societaria di Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni: "Frattesi è naturalmente un buon acquisto e allontana fantasmi preoccupanti. A patto che non ci siano però altre cessioni importanti. Ma stiamo sempre parlando di un corollario di importanza pari quasi allo zero"

"I vertici societari sono in grado di riportare la Lazio a competere per gli alti livelli, come la nostra storia chiede? II rispetto verso i tifosi verrà ripristinato? Gli abbonamenti che non ci sono e lo Stadio vuoto nelle partite casalinghe sono una realtà sostenibile? Se sì, per quanto tempo? I tifosi laziali vogliono tornare a sognare, in grande, con l'attuale proprietà i fatti dicono che è impossibile".