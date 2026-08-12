Calciomercato Lazio | Frattesi, Recalcati: "Contento per lui, ma non ho capito..."

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Davide Frattesi, in uscita dall'Inter, è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Sull'argomento, ai microfoni di TMW, si è espresso Christian Recalcati: "Contento per il giocatore ma l'Inter riceverebbe i soldi tra un anno. Ancora adesso non ho capito che ruolo faccia. Non credo sia il sostituto di Barella, è uno che sa inserirsi, è uno di corsa, all'Inter non serve un incursore come lui.

"La cosa importante è che oltre ai 15 milioni c'è la percentuale per una futura rivendita. L'Inter non ci perde nulla dall'affare, magari va a giocare e la Nazionale ritrova un calciatore. Lui non troverebbe posto in questa Inter".

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