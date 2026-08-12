Calciomercato Lazio | Sanà Fernandes saluta: ecco dove giocherà

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo affari in entrata (Frattesi su tutti). In queste ore la Lazio si sta muovendo per risolvere anche alcune questioni di giocatori in uscita. Uno di questi è Sanà Fernandes: ha svolto tutta la preparazione con la squadra di Gattuso, si è messo in mostra fin dal primo giorno di ritiro a Formello. La sua volontà era quella di restare per giocarsi le sue carte in biancoceleste, ma la società ha preferito mandarlo a giocare altrove per questa stagione. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'esterno portoghese classe 2006 passerà alla Juve Stabia, in Serie B: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto più controriscatto a favore della Lazio. L'operazione è vicina alla chiusura.