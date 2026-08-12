Frattesi - Lazio, cresce l'attesa sul numero di maglia: i dettagli

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Davide Frattesi è davvero a un passo dall'iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. In attesa che tutti i dettagli dell'operazione vengano definitivamente sistemati, c'è curiosità sul numero di maglia che sceglierà il centrocampista classe 1999 quando arriverà a Formello.

Infatti, attualmente, il numero 16 tanto caro all'ex Sassuolo, non sarebbe disponibile perché già scelto dal giovane Bruno Galassi al momento del suo arrivo dal Real Madrid. Frattesi aveva iniziato ad indossare la maglia numero 16 a partire dalla stagione 2019/2020, quando era in forza all'Empoli, e da quel momento non l'aveva mai cambiata.

Sarà curioso, dunque, capire come evolverà la situazione e quale sarà il suo numero definitivo in biancoceleste. Dettaglio, comunque, di poco conto: tutto lascia presagire che vestirà la maglia della Lazio.