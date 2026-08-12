"Vedrei bene Frattesi alla Roma": il consiglio di Bergomi. Ma la Lazio...

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© foto di Daniele Buffa

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Giuseppe Bergomi ha espresso il suo pensiero sulla prossima stagione di Serie A facendo il punto su diverse squadre. Tra le tante ha parlato anche della Roma, dove l'ex Inter avrebbe visto benissimo Davide Frattesi. Ora però il centrocampista è vicinissimo a vestire la maglia della Lazio, sull'altra sponda del Tevere. Di seguito le sue parole.

"Alla Roma vedrei bene Frattesi. Uno come lui, con quel tipo di calcio, potrebbe segnare diversi gol. Gasperini è una sicurezza, fa parte della categoria di quelli che hanno cambiato il calcio. È unico nella gestione dei giocatori, in campo e fuori. L’unico difetto è che le sue squadre hanno grandi picchi e poi delle flessioni. Dovrà essere bravo a gestire il doppio impegno, ma ha i gol di Malen dalla sua".