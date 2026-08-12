"Ivanovic si è convinto subito": parla il direttore sportivo del Lens

È ormai ufficiale il passaggio di Franjo Ivanovic al Lens. Il centravanti classe 2003 ha lasciato il Benfica per trasferirsi in Francia, rifiutando l'offerta della Lazio. All'interno del comunicato del club, il direttore sportivo Jean-Louis Leca ha raccontato l'operazione e la volontà dell'attaccante croato. Di seguito le sue parole.

“L'arrivo di Franjo è motivo di grande soddisfazione. Era corteggiato da diversi club europei e questo ingaggio è un'ulteriore conferma del crescente appeal del club. Franjo si è subito convinto che il Racing fosse il posto giusto per crescere e continuare il suo percorso di sviluppo. Dal team di reclutamento, che lo segue da tempo, allo staff tecnico, il suo profilo è sempre stato la priorità assoluta. Franjo è un attaccante completo con un fiuto del gol superiore alla media. Il suo inserimento sarà immediato grazie all'energia che dimostra sia in campo che fuori. La sua esperienza internazionale, sia in Champions League che con la nazionale, sarà inoltre un prezioso vantaggio. Siamo felicissimi di dargli il benvenuto e non vediamo l'ora di vederlo con la maglia rosso-oro!”