Calciomercato Lazio | Di Marzio: “Pazza idea Icardi”. Tutti i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per l'attacco della Lazio. "Pazza idea Mauro Icardi", scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra il centravanti e il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani per sondare la sua disponibilità a sbarcare nella Capitale. Anche perché il procuratore lo sta offrendo in giro per trovargli una nuova squadra.

L'operazione è molto complicata sia per i costi dell'ingaggio (l'ex Inter è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray) che per le ambizioni dell'argentino, che vorrebbe giocare in Champions League. Come scrive ancora Di Marzio, la Lazio starebbe provando a convincerlo e Icardi starebbe davvero pensando a tornare in Italia. Coprirebbe la casella dell'attaccante richiesto da Gattuso.