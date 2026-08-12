Calciomercato Lazio | Il Besiktas piomba su Miretti: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il Besiktas punta Fabio Miretti. Come riportato da alcuni media turchi, infatti, il club di Istanbul sembrerebbe essere piombato sul centrocampista della Juventus effettuando un'approfondita richiesta di informazioni. Il calciatore sarebbe particolarmente apprezzato da Vincenzo Italiano, e da Torino filtra un'apertura alla cessione a titolo definitivo.

Il classe 2003, negli ultimi giorni, era stato accostato anche alla Lazio, che avrebbe effettuato un sondaggio per valutare un eventuale trasferimento con la formula del prestito. Indiscrezione che, comunque, non ha trovato conferme né ulteriori sviluppi.