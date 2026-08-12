FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso punta il Mantova, le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Mentre sembra muoversi il mercato, la Lazio continua il suo lavoro sul campo. Giorno di ripresa per la squadra di Gattuso, che si è ritrovata in mattinata dopo le ultime ventiquattro ore di riposo. Nel mirino c'è l'esordio ufficiale della nuova stagione: domenica arriverà il Mantova all'Olimpico per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Non ci saranno Isaksen e Cataldi, tornati comunque ad allenarsi parzialmente in gruppo e sulla via del recupero dopo le rispettive operazioni per la pubalgia. Avranno bisogno ancora di qualche settimana per essere al 100%. Sono ancora fuori pure Gigot e Patric, indisponibili a tempo indeterminato. Il francese è un caso, non si è più rivisto dopo le prime sedute del ritiro; lo spagnolo invece si è rivisto per un lavoro aerobico.

Attesa per capire il futuro di Nuno Tavares, sia sul campo che sul mercato. Lamentava fastidi al ginocchio, ma l'ultimo controllo in Portogallo non ha evidenziato alcun problema particolare. E prima della fine di agosto potrebbe lasciare la Capitale. Restano out Przyborek e Artistico, entrambi alle prese con una piccola lesione al polpacico. Ok Pellegrini, che ha smaltito l'infortunio alla caviglia.