"Frattesi è la soluzione per la Juve": il pensiero di Mauro. E spunta la Lazio
12.08.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Mauro ha fatto il punto sul mercato della Juventus in vista dell'inizio della stagione. Oltre a parlare della porta e degli obiettivi in difesa, l'opinionista ha detto la sua anche sul centrocampo. Tra i nomi che ha consigliato c'è anche quello di Davide Frattesi, ora però a un passo dalla Lazio. Di seguito le sue parole.
"La difesa? Lucumì mi sembra uno alla Kim ma meno veloce, Spalletti ci vede qualcosa di simile. Lui e Bremer potrebbero formare una bellissima coppia. Centrocampo? Serve un innesto alla Alajbegovic. Prenderei un giocatore con le caratteristiche di Anguissa, forse la soluzione potrebbe essere Frattesi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.