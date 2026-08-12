Frattesi - Lazio, spunta il like di un giocatore biancoceleste: di chi si tratta

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio ha raggiunto un accordo con l'Inter per l'approdo di Davide Frattesi in biancoceleste. Nella giornata di oggi la notizia ha fatto il giro del web, e tra i vari post sui social spunta un like particolare: si tratta di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio, infatti, appare presente nella lista dei "mi piace" di un post su Instagram pubblicato dal profilo di SkySport, in cui si comunica proprio il raggiungimento dell'accordo per Frattesi.

Non solo i tifosi, pertanto, ad attendere l'approdo ufficiale del centrocampista: anche lo spogliatoio della Lazio freme per accogliere il nuovo compagno di squadra.