Calciomercato Lazio | Occhio agli svincolati, spunta anche Joselu

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il mercato ha anche questo tipo di dinamiche. Un attaccante sembra destinato a un club, l’operazione si complica e, nel giro di poche ore, emerge un nome che fino a quel momento era comparso appena tra le possibili alternative. È proprio quello che sta accadendo alla Lazio, che continua a cercare un centravanti per completare la rosa di Gennaro Gattuso dopo che Franjo Ivanovic ha scelto il Lens. Tra le opzioni arrivate ora sui tavoli biancocelesti c’è Joselu Mato, svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Al-Gharafa e desideroso di trovare una nuova destinazione a 36 anni.



Joselu compare al momento giusto

La Lazio ha bisogno di un attaccante, ma il margine economico condiziona in maniera significativa la ricerca. Il club continua a valutare alternative come Andrea Pinamonti e Lorenzo Lucca, anche se entrambe le operazioni risultano complicate per le cifre che i romani dovrebbero sostenere. Secondo le informazioni pubblicate in Italia, il Sassuolo chiede circa 15 milioni di euro per Pinamonti, mentre anche Lucca non presenta condizioni particolarmente semplici. Il mercato degli svincolati può essere un'ottima alternativa. C'è il sogno Mauro Icardi, desideroso di tornare in Italia e proposto in queste ore, ma non solo.



È qui che Joselu inizia ad acquistare senso. L’attaccante sarebbe stato proposto alla Lazio da svincolato, una condizione che evita di dover negoziare un trasferimento e permette di concentrare lo sforzo economico sul contratto del giocatore. Questo non significa che il suo arrivo sia già in fase avanzata, ma sembra comunque una soluzione molto più compatibile con il mercato che il club sta portando avanti. Anche i due acquisti finora conclusi dalla Lazio, Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi, sono arrivati senza costi di trasferimento.



Va inoltre ricordato che Ivanovic era una delle priorità di Gattuso. La Lazio aveva persino trovato una formula con il Benfica attraverso un prestito con diritto di riscatto, ma l’attaccante croato ha poi scelto il Lens, che giocherà la Champions. Con quella porta ormai chiusa e altre operazioni decisamente più costose sul tavolo, la possibilità di inserire un centravanti esperto senza pagare il cartellino diventa difficile da ignorare.

Un attaccante esperto che continua a segnare

L’età sarà inevitabilmente uno dei punti di discussione. Joselu ha 36 anni e arriva da due stagioni disputate in Qatar, quindi il suo eventuale acquisto rappresenterebbe una soluzione orientata al rendimento immediato e non un attaccante attorno al quale costruire il reparto offensivo per diverse stagioni.

I suoi numeri recenti, però, invitano a non escluderlo troppo in fretta. Ha chiuso la sua esperienza all’Al-Gharafa con 28 gol in due stagioni e attualmente si mantiene in forma a Madrid mentre decide quale sarà la sua prossima destinazione. Prima di trasferirsi in Qatar aveva inoltre vissuto una stagione particolarmente importante con il Real Madrid, disputando 49 partite e segnando 18 gol nel 2023-24.

Quella stagione ha lasciato anche l’immagine che probabilmente continua ad avere un peso quando un club europeo valuta il suo profilo. I due gol segnati contro il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno di Champions furono decisivi per permettere al Real Madrid di raggiungere la finale e conquistare poi la sua quindicesima Coppa dei Campioni, rafforzando ulteriormente la sua presenza nelle statistiche dei record assoluti del calcio europeo.

Per caratteristiche, Joselu offrirebbe qualcosa di molto riconoscibile. È un centravanti abituato a giocare vicino all’area, con presenza fisica, capacità di attaccare i cross ed esperienza nelle partite di massimo livello. Il suo arrivo avrebbe quindi più senso come soluzione concreta per ampliare le alternative offensive che come investimento sul futuro.



La Lazio dovrà decidere che tipo di centravanti vuole

La questione non sembra più limitarsi alla semplice ricerca di un attaccante. Il club deve decidere quanto può investire e quale profilo si adatta meglio a ciò che Gattuso vuole costruire.

Pinamonti o Lucca rappresenterebbero operazioni con una prospettiva più lunga, ma richiederebbero anche un investimento che in questo momento rende più complicate le trattative. Joselu offre praticamente lo scenario opposto. Arriverebbe da svincolato, conosce i principali campionati europei e garantirebbe esperienza fin dal primo giorno, ma comporterebbe anche la consapevolezza di puntare su una soluzione per il presente.

Non sarebbe strano, inoltre, se la Lazio mantenesse aperte più piste fino alle ultime settimane di mercato. Le risorse disponibili sono limitate, potrebbero ancora esserci delle uscite e le piattaforme di scommesse online stanno già adeguando i propri pronostici davanti alla possibilità che l’arrivo di un attaccante esperto possa modificare il potenziale offensivo della squadra di Gattuso.

Dopo aver perso Ivanovic, la Lazio è costretta a rivedere i propri piani e il nome dell’ex madridista emerge in un momento particolarmente opportuno. Resta da capire se si tratti soltanto di una proposta di mercato o se i contatti finiranno davvero per avanzare. Quello che appare chiaro è che Joselu è tornato al centro del mercato europeo e Roma potrebbe trasformarsi nello scenario della sua prossima grande sfida.

