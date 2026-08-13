Calciomercato Lazio | Da Icardi a Pinamonti: il club cerca il nuovo attaccante

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RASSEGNA STAMPA - Il contatto tra la Lazio e l'entourage di Icardi c'è stato, ma restano vive le piste più concrete. Andrea Pinamonti è quella maggiormente percorribile, anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, ha già dato la propria disponibilità dopo aver parlato con Gattuso. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A ha segnato 48 gol tra Genoa, Empoli e Sassuolo.

La Lazio propone un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 12, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinati obiettivi. Per facilitare l’operazione, Pinamonti dovrebbe inoltre prolungare il contratto con il Sassuolo fino al 2028.

Sullo sfondo resta Lorenzo Lucca, con la Lazio che aspetta soprattutto le decisioni del Napoli. Allegri lo sta valutando e un nuovo arrivo in attacco potrebbe cambiare gli scenari. Fabiani resta alla finestra, pronto a inserirsi in caso di apertura.