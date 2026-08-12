Calciomercato Lazio | Icardi non è impossibile: l'attaccante riflette

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella giornata in cui la Lazio ha definito con l'Inter il trasferimento di Davide Frattesi, un altro nome ha catturato l'attenzione dei tifosi: quello di Mauro Icardi. L'ex attaccante del Galatasaray è finito nel mirino del club biancoceleste come potenziale rinforzo per l'attacco.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo profilo è stato proposto direttamente dal suo agente trovando terreno fertile dalle parti di Formello. La candidatura di Icardi piace alla dirigenza laziale che nelle prossime potrebbe provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. L'argentino non esclude la possibilità di vedersi in biancoceleste e il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia a sette anni dal suo addio.

Prima, però, si è prenderò qualche giorno per valutare anche le possibili alternative. Icardi attende una chiamata di un club di prima fascia, ma se non dovesse arrivare valuterà seriamente la possibilità di trasferirsi alla Lazio.