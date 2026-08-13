Calciomercato Lazio | Frattesi, ci siamo: decisiva la volontà del centrocampista

13.08.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Frattesi, ci siamo: decisiva la volontà del centrocampista
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RASSEGNA STAMPA - Di colpo, il colpaccio: Frattesi alla Lazio, è tutto vero. Un'operazione costruita senza esborsi impossibili, grazie alla volontà del giocatore, all'apertura dell'Inter e al lavoro della società biancoceleste. Ma anche di Gattuso, decisivo nel convincere il centrocampista: martedì la prima telefonata, poi 24 ore per rendere concreto un affare che sembrava impensabile. Fondamentale il rapporto costruito in Nazionale, dove i due hanno condiviso cinque partite.

Frattesi, classe 1999 e 122 presenze con l'Inter, è pronto a rimettersi in gioco dopo tre stagioni vissute spesso da subentrante, nonostante diversi gol pesanti, come quelli segnati contro Bayern Monaco e Barcellona nella Champions 2024-25. Come scrive il Corriere dello Sport, alla Lazio troverà maggiore continuità e sarà la mezzala ideale per completare il centrocampo con Rovella e Taylor, aggiungendo quantità, inserimenti e qualità.

L'operazione sarà in prestito oneroso: 1 milione subito, poi altri 14 per il riscatto. La Lazio avrà un diritto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate al piazzamento della squadra e alle presenze di Frattesi. Prevista anche una percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore dell'Inter.

L'affondo decisivo è arrivato ieri mattina, con lo scambio dei documenti tra i club nel pomeriggio. Frattesi era stato offerto fino a martedì al Newcastle, ma la sua volontà ha fatto la differenza. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.