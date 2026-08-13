Calciomercato Lazio | Icardi, la chiave può essere Tavares: il disegno

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Mauro Icardi ha infiammato la serata di ieri. Come vi abbiamo raccontato, alla Lazio è stato proposto dal suo procuratore il profilo dell'attaccante argentino, accolto da Formello con particolare gradimento. Icardi è un attaccante esperto, non rientra nel progetto di ringiovanimento della rosa, ma ha sicuramente le caratteristiche che richiede Gennaro Gattuso. L'argentino vorrebbe rientrare l'Italia, la Lazio gli offrirebbe questa possibilità, ma la sua volontà sarebbe quella di aspettare l'arrivo di un club di prima fascia prima di aprire i dialoghi con i biancocelesti. Icardi, quindi, prende tempo e questa potrebbe non essere una notizia negativa per i dirigenti biancocelesti.

NECESSITA' DI VENDERE - A Formello, infatti, hanno bisogno di liquidità anche per poter coprire le eventuali spese contrattuali di Icardi e l'unico modo per riuscirci è affidarsi alle cessioni. Su tutti il giocatore ideale da vendere sarebbe Petar Ratkov che farebbe anche spazio in attacco, ma il classe 2003 ha rifiutato la Dinamo Mosca e nelle ultime ore anche il Southampton. Motivo per cui sembra complicato pensare di poterlo convincere a partire nell'arco di pochi giorni. Diversa è la situazione, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è attualmente infortunato, anche se sembrerebbe esserci altro oltre i fastidi muscolari.

TAVARES PER ICARDI - Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Lazio che valuta concretamente l'ipotesi di lasciarlo andare per aumentare la liquidità e risolvere il problema dell'abbondanza di elementi sulla fascia sinistra. L'addio di Tavares porterebbe in cassa una cifra sufficiente per poter finanziare l'eventuale arrivo di Mauro Icardi, ma attualmente non ci sono trattative in corso che possano far pensare a un trasferimento a breve termine.