Frattesi, il ritorno a casa: la Lazio, Scamacca e un'amicizia lunga una vita

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RASSEGNA STAMPA - Prima dei grandi palcoscenici c’erano Fidene, il Delle Vittorie e soprattutto la Lazio. È qui che Davide Frattesi e Gianluca Scamacca hanno iniziato a condividere sogni, primi passi nel calcio e un’amicizia diventata negli anni quasi fraterna. Dopo l’esperienza al Delle Vittorie, entrambi entrarono nel settore giovanile biancoceleste, dove rimasero insieme fino al 2012, prima del passaggio alla Roma.

Alla Lazio il loro primo allenatore fu Emanuele Leva, che li ricorda molto diversi per caratteristiche e temperamento: Scamacca aveva una struttura fisica fuori dal comune per la sua età, mentre Frattesi mostrava già quella determinazione che sarebbe diventata uno dei suoi tratti distintivi.

Poi arrivò il passaggio a Trigoria, favorito anche dal ritardo della Lazio nel presentare loro il primo contratto da professionisti. Le loro strade, però, hanno continuato a incrociarsi. Da professionisti si sono ritrovati al Sassuolo, condividendo anche casa e quotidianità e sostenendosi nei momenti più difficili.

Un rapporto rimasto fraterno, con un’origine precisa: Roma, e soprattutto la Lazio.