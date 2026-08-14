Calciomercato Lazio | Frattesi, le condizioni del riscatto: l'obiettivo presenze

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CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi è atteso nella Capitale, pronto per iniziare una nuova esperienza con la maglia della Lazio. Oggi, venerdì 14 agosto, sarà la sua giornata: prima l’arrivo in città poi le visite mediche e infine, la firma che porterà all’ufficialità.

Il centrocampista, come vi abbiamo raccontato, si trasferisce con la formula del prestito oneroso: 1 milione subito e poi altri 14 per il riscatto che sarà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Tra queste, ci sono obiettivi legati alle presenze e, come appreso dalla nostra redazione, sarà necessario raggiungerne 25. Inoltre, va ricordata la clausola del 50% sulla futura rivendita conservata dai nerazzurri.

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