Ex Lazio | Diakite lascia la LUISS: resterà nella Capitale?
13.08.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Modibo Diakite lascia la LUISS. L'ex difensore della Lazio, diventato un punto fermo del calcio dilettantistico, lascia la squadra universitaria dopo due stagioni. L'ultima vissuta sotto la gestione di un altro ex giocatore biancoceleste, Roberto Rambaudi. Non è ancora noto il futuro di Diakite, ma non risulta difficile pensare che possa restare nel calcio romano dopo aver indossato le magliette di Roma City, Parioli e la già citata LUISS. Nell'ultima stagione ha giocato 32 partite, segnando 3 gol.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.