Melli: "La Lazio può essere la sorpresa, il centrocampo è da prime quattro"
13.08.2026 22:00 di Simone Locusta
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Il giornalista Franco Melli è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport. Durante il suo intervento, ha parlato dell'arrivo di Frattesi alla Lazio, di Lotito e del club biancoceleste come una possibile sorpresa della prossima Serie A. Di seguito le sue parole:
"Lo scippo Frattesi dimostra una cosa: quando sta per sprofondare Lotito, qualcuno lo protegge. Questa è una sua caratteristica, è chiaro che se si completa bene questo organico si potrebbe avere nella Lazio la sorpresa del campionato. Come centrocampo la Lazio è tra le prime quattro".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.