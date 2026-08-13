Ex Lazio | Giordano compie 70 anni: gli auguri del club biancoceleste
13.08.2026 20:15 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
L'icona biancoceleste Bruno Giordano compie 70 anni. Per l'occasione, la Lazio ha dedicato un messaggio d'auguri al bomber sul proprio sito ufficiale. Di seguito il messaggio:
"Spegne oggi 70 candeline Bruno Giordano.
L’ex attaccante della Lazio, prodotto del settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra il 5 ottobre 1975 realizzando il gol vittoria ad un passo dal 90’ nella trasferta al Ferraris contro la Sampdoria.
Con l’Aquila fino al 1985, ha collezionato in totale 254 presenze e messo a segno 108 reti (quinto miglior bomber di sempre della Prima Squadra della Capitale e calciatore con il maggior numero di gol realizzati nelle coppe nazionali con la maglia laziale con 18 centri)".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.