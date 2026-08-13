UFFICIALE - Sanà Fernandes va in prestito alla Juve Stabia: l'annuncio
13.08.2026 19:47 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ufficializza la partenza di Sanà Fernandes. Come vi avevamo raccontato in esclusiva, l'esterno portoghese classe 2006 passa alla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Di seguito il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, con opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sana Eusebio Fernandes Mango a favore dell’S.S. Juve Stabia".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.